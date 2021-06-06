شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الزمالك لن يقف على ساسي أو غيره والبطولات شرط مهم في التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، أنه لا خلاف على الإمكانيات الفنية التي يمتلكها فرجاني ساسي، لاعب وسط القلعة البيضاء، إلا أن الفريق لن يقف على لاعب، وقال أبو العلا في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة الزمالك: الزمالك لن يقف على فرجاني ساسي أو أي لاعب، رغم أنه لا خلاف على الإمكانيات الفنية التي يمتلكها ساسي، ويجب ألا يحدث انقسام في صفوف الجماهير حول التجديد للاعب؛ لأن الفترة الأخيرة شهدت آراء تؤيد التجديد، وآراء أخرى ترفض التجديد بمبلغ كبير، حفاظاً على غرفة خلع الملابس.

وأضاف: مصادر أكدت لنا من داخل الدحيل القطري، وكذلك الريان، أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع فرجاني ساسي، وأتمنى أن يحصد الزمالك بطولة الدوري هذا الموسم ليتوج ساسي مع الفريق بالبطولة لأول مرة؛ لأنه رغم أدائه وإمكانياته لم يتوج مع الفريق ببطولة الدوري حتى الآن.

وتابع: من المهم أن تكون البطولات عنصر مهم في التجديد لأي لاعب حتى لا يتم إنفاق الأموال في التجديد دون أن تكون هناك نتائج فعليه على أرض الملعب بالتتويج بالبطولات.

من جانبه، أصدر أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادى، نفى خلاله هجومه علي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق".

وأوضح أسامة نبيه، عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: "لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق".

وأضاف المدرب العام للزمالك: "فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث.. الزمالك فى انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق".