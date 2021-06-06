شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: قريبا جدا سيتعاون الأهلي والزمالك معا بانتقال أحد اللاعبين بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة كبرى بأن هناك تعاونا بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة بشأن صفقة بين القطبين.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: إن الأهلى والزمالك سيسطران تاريخا جديدا في التعاون بينهما، في ظل العلاقات القوية التي تجمع المجلسين في الفترة الحالية، وستكون بداية جديدة بين القطبين".

وأضاف: "أن هناك لاعبا سيتم الجلوس بين الأهلى والزمالك بشأنه، وسينتقل من أحد الفريقين للآخر بشكل رسمي، وسيعمل المجلسان على ضبط الأسعار في اللاعبين في الفترة المقبلة، وتقليلها بعد الارتفاع الكبير الذى شهدتها المواسم المقبلة".

وتابع: "إن محمد مجدى أفشة سيكون متواجدا مع الأهلى في مباراته المقبلة أمام الترجي التونسى وعملية تأهيلية تسير بشكل أكثر من رائع".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.