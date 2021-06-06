شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث خوض ودية خلال توقف الدوري استعدادا لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لفريق المقاصة خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال فترة توقف الدوري، من أجل تجهيز اللاعبين، والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية وحساسية المباريات، قبل استئناف مسابقة الدوري المصري.

ويترقب الجهاز الفني للمقاصة عودة محمد عظيمة، المدير الفني، من ألمانيا قبل تحديد برنامج الإعداد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 16 يونيو الجاري.

وتغيب محمد عظيمة، المدير الفني لفريق المقاصة، عن قيادة مران فريقه، السبت، بعد استئناف الفريق الفيومي التدريبات الجماعية، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، لظروف سفر المدير الفني إلى ألمانيا لقضاء الإجازة مع أسرته المتواجدة هناك.

وقاد اللبناني بلال محيي الدين، المدرب العام للمقاصة، تدريبات الفريق الفيومي، السبت، ومعه التونسي أحمد بهلول مخطط الأحمال، لحين عودة عظيمة من ألمانيا لقيادة تدريبات الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يعود عظيمة لقيادة تدريبات المقاصة بنهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها وبعد العودة من ألمانيا.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني البرنامج الذي يخوضه فريق المقاصة طوال فترة توقف الدوري والمباريات الودية التي ينوي الفريق الفيومي خوضها، من أجل تجهيز لاعبيه ورفع الكفاءة البدنية قبل استئناف مباريات الدوري.