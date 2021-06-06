شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وربيعة يؤديان جلسات تأهيل بالجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبا الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم للتعافي من الإصابة بشد الأنكل بالنسبة لأفشة، والتي تعرض لها خلال مشاركة فريقه في مباراته ضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الأفريقي، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين وتوج بلقب السوبر.

بينما يؤدي رامي ربيعة تدريبات في الجيم؛ للحفاظ على لياقته البدنية وفورمة المباريات، بعد الحصول على فرصة مع الأهلي في الفترة الأخيرة وتألقه رفقة الفريق الأحمر.

ونشر رامي ربيعة فيديو خلال تواجده في الجيم برفقة محمود شكري أخصائي تأهيل الأهلي، وكذلك خاض أفشة جلسة تأهيل للتعافي من الإصابة في أنكل القدم.

وتحسنت حالة محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى، خلال الساعات الأخيرة بعد إصابته فى الكاحل واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلى، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .

من جهته قال عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعماله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حالة أفشة فى تحسن مستمر، اللاعب لن يخضع للأشعة مرة أخرى، الطبيب المعالج يتابع تنفيذه للبرنامج التأهيلى وتحديد درجة استجابته للعلاج وغياب الألم، وفرص مشاركته فى مباراة الترجى التونسى المقبلة"، مشيرا إلى أن اللاعب ملتزم بأداء البرنامج التأهيلى فى الأهلى يوميا.

ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة، ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.