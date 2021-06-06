طبيب منتخب تونس يوضح لمصراوي حالة فرجاني ساسي بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سهيل الشملي طبيب منتخب تونس بأن إصابة فرجاني ساسي متوسط ميدان الزمالك ليست خطيرة، موضحًا أنه سوف يخضع لفحص جديد بعد يومين.

وقال طبيب منتخب تونس في تصريحاته لـ"يلا كورة" فجر الأحد: "إصابة فرجاني ساسي التي تعرض لها أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ليست خطيرة".

وخرج فرجاني ساسي من ملعب المباراة في الدقيقة 81 مصابًا بعدما طلب تدخل الطبيب وأشار إليه بوجود ألم في الساق الأيمن.

وتابع طبيب منتخب تونس: "لقد منحت فرجاني ساسي راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات على أن يخضع لفحص جديد للتعرف على حالته".

ويتواجد فرجاني ساسي مع المنتخب التونسي خلال فترة التوقف الدولي، الممتد حتى 14 يونيو الجاري.