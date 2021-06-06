عبد المنصف: الأهلي فاوضني 5 مرات.. وأفشة أفضل لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد المنصف، حارس وادي دجلة، أن كل العناصر الموجودة حاليا في الزمالك تساعد أي لاعب على النجاح، على عكس ما كان يحدث حين كان متواجد داخل القلعة البيضاء.

وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" نجاح عصام الحضري ظلم جيل كامل من حراس المرمى وأنا واحد منهم بسبب سيطرته على مركز حراسة المرمى في منتخب مصر".

وأضاف:" محمد الشناوي الحارس رقم 1 حاليا في مصر، ورقم 2 هو أبو جبل ورقم 3 هو الهاني سليمان".

وتابع:" استطيع منافسة الشناوي على مركز حراسة المرمى وأتفوق عليه في الخبرات رغم انه لعب كأس العالم، لكن لعبت تصفيات كأس العالم في سن صغير مع محمود الجوهري".

وأوضح، أن الأهلي قدم له عرضا 5 مرات ، ولو وافق على تلك العروض لكان هو حارس مرمى منتخب مصر لمدة 15 عاما.

وأتم تصريحاته:" سأشجع الأهلي في بطولة إفريقيا، مجدي أفشة لاعب الزمالك هو أفضل لاعب في مصر حاليا، ويستحق الحصول 10 مليون جنيه في الموسم وأسعار اللاعبين مبالغ فيها في الدوري المصري".