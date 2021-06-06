اخبار الرياضه

نشرة السبت.. جوارديولا أفضل مدرب في بريمير ليج.. وجماهير الترجي تطالب بحضور مباراة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 5 يونيو 2021.

معسكر المنتخب الأولمبي.. غياب طاهر محمد و"مرموش" بسبب الإصابة

الأولى لمصر.. نانسي طمان تتوج بذهبية طاولة القفز بكاس العالم للجمباز

مران الزمالك.. كارتيرون يقود التدريبات.. عودة علاء.. وتأهيل الثلاثي

أول تعليق رسمي من الأهلي عن الصفقات والراحلين

بعد تهديد كاف.. جماهير الترجي تطالب بحضور مباراة الأهلي

الأهلي يكشف لمصراوي حجم إصابة محمود متولي

تيفيز يوجه رسالة للجماهير ويعلن رحيله عن بوكا جونيورز

متفوقاً على صلاح.. لاعب توتنهام يتوج بجائزة هدف الموسم في بريميرليج

"للمرة الثالثة".. جوارديولا أفضل مدرب في

"أوروبي الأم ولم ندفع مليماً".. رئيس سموحة يعلن ضمه لصفقة "سوبر"

متفوقاً على صلاح.. مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج

بالفيديو.. تهزم اليمن بثلاثية وتتأهل لكأس آسيا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا