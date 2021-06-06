نشرة السبت.. جوارديولا أفضل مدرب في بريمير ليج.. وجماهير الترجي تطالب بحضور مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 5 يونيو 2021.

معسكر المنتخب الأولمبي.. غياب طاهر محمد و"مرموش" بسبب الإصابة

الأولى لمصر.. نانسي طمان تتوج بذهبية طاولة القفز بكاس العالم للجمباز

مران الزمالك.. كارتيرون يقود التدريبات.. عودة علاء.. وتأهيل الثلاثي

أول تعليق رسمي من الأهلي عن الصفقات والراحلين

بعد تهديد كاف.. جماهير الترجي تطالب بحضور مباراة الأهلي

الأهلي يكشف لمصراوي حجم إصابة محمود متولي

تيفيز يوجه رسالة للجماهير ويعلن رحيله عن بوكا جونيورز

متفوقاً على صلاح.. لاعب توتنهام يتوج بجائزة هدف الموسم في بريميرليج

"للمرة الثالثة".. جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

"أوروبي الأم ولم ندفع مليماً".. رئيس سموحة يعلن ضمه لصفقة "سوبر"

متفوقاً على صلاح.. مدافع سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج

بالفيديو.. السعودية تهزم اليمن بثلاثية وتتأهل لكأس آسيا