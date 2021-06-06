المقاولون: بند شراء الزمالك للجزيري مازال ساريًا.. وهناك قسط أخير لصفقة طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمد عادل المشرف العام على الكرة لنادي المقاولون العرب أن بند حق الشراء في اعارة سيف الدين الجزيري للزمالك مازال ساريًا، موضحًا أن القسط الأخير في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي يستحق الدفع شهر يونيو الجاري.

وقال محمد عادل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "من حق الزمالك تفعيل عقد سيف الدين الجزيري إذا دفع مبلغ 12 مليون جنيه قبل نهاية الموسم ولا يحق لنا بيعه لنادي أخر قبل أن ينتهي الموسم المحلي وليس شهر يونيو الجاري".

وتابع: "الزمالك دفع 8 مليون جنيه قيمة استعارة سيف الدين الجزيري في الوقت المحدد".

وأضاف: "هناك بنود في عقد طاهر محمد طاهر يمكن أن تحقق عائد مالي للمقاولون العرب وهي الحوافز المتعلقة بالأهداف والمباريات والمشاركات مع المنتخب، كما أن هناك قسط أخير من قيمة الصفقة يستحق 15 يونيو الجاري".

وانتقل طاهر محمد طاهر للأهلي الصيف الماضي، وفي المقابل تمت إعارة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في يناير بنية الشراء في نهاية الموسم.