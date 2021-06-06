وكيل أفشة يتحدث عن موقفه من مواجهة الترجي والعروض الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بأنه يقاتل من أجل التعافي للعودة والمشاركة أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، كما أوضح في الوقت ذاته أنه يعمل على تسويقه من أجل الاحتراف في أوروبا.

وقال إسماعيل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "رغبة أفشة الشديدة هي العودة إلى الأهلي قبل مباراة الذهاب، فهو لا ينام من أجل العودة والتعافي من الإصابة التي تعرض لها".

وتابع: "أفشة استخدم العكاز لمدة 3 أيام، وبعد انتهاء الورم تخلى عنه وبدأ في التدريب داخل الماء من أجل الاسراع من علاج الأربطة بشكل جيد ويخوض التأهل على فترتين من أجل اللحاق بالمباراة الأولى."

وانتقل للحديث عن إمكانية احتراف اللاعب :"أفشة منذ الفوز ببطولة إفريقيا وكل أندية العالم تتابعه وهو الآن أهم لاعب داخل مصر، ويؤدي ما عليه وبسبب مجهوده هناك اهتمام وعندما نرشحه لأحد يقول أنه يتابعه، وبالفعل هناك اهتمام من أندية عديدة لكن لا يوجد أي عرض رسمي".

وأضاف: "كل تركيز اللاعب حاليًا مع الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة ولا يفكر في أي شيء أخر".

وواصل: "هناك مشكلة أخرى تتمثل في مسألة رحيله وهو أنه في الوقت الحالي يصعب انتقاله في الصيف، لكننا نحاول في إمكانية الحصول على عرض مناسب".

واستطرد: "تسويقي لأفشة لا يعني أنه يرغب في الرحيل لكن لا يمكن أن أكون وكيل أفضل لاعب في مصر ولا أعرضه على الأندية في أوروبا".

واختتم قائلًا: "هناك اهتمام من أندية في الدوري التركي بالفعل، لكن المشكلة أن احترام أفشة لا يتوقف على اقناع النادي فقط، بل أنا بحاجة لأبذل جهد لاقناع أفشة قبل النادي".