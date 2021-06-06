ساسي يخرج مصابًا في مباراة تونس والكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج فرجاني ساسي، لاعب الزمالك ومنتخب تونس، مصابًا في مباراة منتخب بلاده الودية أمام الكونغو الديمقراطية، التي اقيمت مساء اليوم السبت.

وشهدت الدقيقة79 مطالبة ساسي من المدير الفني للمنتخب التونسي منذر الكبير، الخروج ليدخل بدلا منه اللاعب عصام جبالي في الدقيقة 81.

وخرج ساسي من ملعب المبارة ومنتخب بلاده متقدم بهدف دون رد، سجله اللاعب نعيم السليتي في الدقيقة 45.

وقبل خروج ساسي من أرض الملعب دخل علي معلول لاعب الأهلي للمباراة في الدقيقة 78 بدلا من اللاعب علي العابدي.