منتخبنا الوطني يتلقى هزيمة من نظيرة السعودي في التصفيات المزدوجة

فاز المنتخب السعودي على منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.



ورفعت السعودية رصيدها بذلك إلى 14 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن أوزبكستان الوصيفة التي لعبت مباراة أقل، بينما يتذيل المنتخب اليمني الترتيب برصيد 5 نقاط.



واحتاج المنتخب السعودي إلى أقل من 4 دقائق ليفتتح التسجيل، بعدما استغل سالم الدوسري خطأ المدافع وسيطر على الكرة، وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد بيسراه في شباك الحارس محمد عياش.



وواصل المنتخب السعودي الضغط والسيطرة، ونجح في تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 17، بمهارة عالية من فهد المولد، الذي تلقى تمريرة صالح الشهري البينية، ولعب الكرة من فوق الحارس في الشباك.