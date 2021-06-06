الامارات | منتخب الجودو يدخل اليوم تحدي بطولة العالم في بودابست

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يدخل اليوم تحدي بطولة العالم في بودابست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للجودو، التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابست، وتستمر حتى 13 يونيو الجاري، بمشاركة 668 لاعباً ولاعبة من 116 دولة من كل القارات، التي تسجل الرقم القياسي في تاريخ بطولات العالم للجودو.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بلاعب واحد، ضمن برنامج إعداده لدورة طوكيو الأولمبية المقبلة، حيث تعتبر بروفة مهمة، وذلك من خلال اللاعب فيكتور سكرتوف، الذي يخوض أولى مبارياته، الثلاثاء المقبل، فيما تعذر مشاركة زميله اللاعب إيفان ريما رينكو في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كغم لتجدد إصابة الكتف.

ووضع الاتحاد الدولي للجودو واللجنة المنظمة ضوابط احترازية صارمة للحفاظ على سلامة اللاعبين ووقايتهم من الجائحة، بهدف إنجاح البطولة التي تعتبر ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو، قبل المشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية.

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