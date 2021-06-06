الامارات | النصر ينظم بطولة الريشة الطائرة للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينظم بطولة الريشة الطائرة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي النصر، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد كرة الطاولة، من 10 إلى 12 الجاري، النسخة الأولى من بطولة «الريشة الطائرة» الصيفية للسيدات، ضمن منافسات الزوجي والفردي. وأكدت رئيسة قسم الأنشطة النسائية في نادي النصر، نسرين بن درويش، في تصريحات صحافية، أن «الباب مفتوح للمشاركة أمام جميع الراغبات من كل الجنسيات، وبأعمار تبدأ من 16 عاماً فما فوق، والمشاركة مجانية ومن دون رسوم».

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