الامارات | «حكيم» بطل كأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «حكيم» بطل كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الجواد «حكيم» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، العائدة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين»، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي.

واجتذب السباق - الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 2000 متر، وجائزته 16 ألف يورو - 16 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط. وقطع «حكيم»، بإشراف المدرب فرانسوا روهات وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، مسافة السباق في زمن قدره 2:26:10 دقيقة، بفارق عنق عن «اميج دو كروات».

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