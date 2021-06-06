الامارات | ختام بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو على أرض صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، مع تتويج أبطال فئات الحزام البنفسجي والبني والأسود للسيدات والرجال. ونظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو البطولة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي.

وتمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد المرتبة الأولى برصيد 60 ألفاً و900 نقطة.

وفي تصنيفات الدول، تمكّن أبطال وبطلات الإمارات من الصدارة برصيد 98 ألفاً و400 نقطة و95 ميدالية ملونة.

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