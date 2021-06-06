الامارات | «أديار» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «الديربي الإنجليزي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج المهر «أديار» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس أدام كيربي، بطلاً لسباق «الديربي الإنجليزي» العريق، الذي جرى، أمس، في نسخته الـ241 على مضمار «إبسوم» العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2400 متر عشبي.

وأهدى «أديار»، المنحدر من نسل الفحل «فرانكل»، ملاك الإمارات، الانتصار الثامن تاريخياً بلقب «الديربي»، والثاني بشعار «غودولفين»، عقب فوز زميله في الإسطبل «مسار» بلقب نسخة 2018.

وعرف الفارس، أدام كيربي، كيفية الحفاظ على قدرات «أديار» خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في الأمتار الـ600 الأخيرة، متجاوزاً جميع منافسيه،

وقاطعاً خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و36 ثانية و85 جزءاً من الثانية، بفارق 4.5 أطوال عن أقرب منافسيه المهر «موغو ستار»، المملوك لـ«آمو رايسينغ»، بإشراف المدرب ريتشارد هانان، وقاده الفارس دايفيد إيغان للمركز الثاني، لتعاود خيول «غودولفين» تألقها بحلول المهر «هريكين لي» بإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في المركز الثالث.

من جانب آخر، يحمل المهر «الدراما»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، الآمال الإماراتية في المنافسة على لقب «الديربي الفرنسي»، الذي يجري اليوم على مضمار «شانتي»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويمتد لمسافة 2100 متر عشبي.

وتستند طموحات المهر، البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل الفحل «لو دي فيغا»، في السباق الكلاسيكي الفرنسي، إلى اندفاعه القوي في المراحل الأخيرة من السباقات، الذي قاده لإنهاء مشاركاته الأربع في عالم السباقات، في المراكز الثلاثة الأولى، من ضمنها انتصاران جاء آخرهما، في مايو الماضي، على مضمار «تشيستر» البريطاني، حين فاز على مسافة 2100 متر بفارق الطول عن أقرب منافسيه.

ويواجه «الدراما»، الذي ينطلق من البوابة 13 بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، تحدي 18 من نخبة مهور الساحة الدولية، يبرز منها بطل «2000 غينيز الفرنسي» المهر «سينت ماركس باسيليكا»، بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير إيدان أوبراين، وقيادة الفارس أوريتز منديزابال.

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