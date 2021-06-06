الامارات | اتحاد كلباء يحصل على شهادة «الآيزو»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يحصل على شهادة «الآيزو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، على «تويتر»، نيل النادي شهادة «الآيزو» (37001:2016)، المعتمدة من المنظمة العالمية للمعايير القياسية (آيزو)، وهي الشهادة المعنية بتطبيق معايير أنظمة مكافحة الفساد المالي والرشوة، ليكون أول ناد في الدولة يحصل على هذه الشهادة.

ويعزّز هذا الأمر من نجاحات النادي في الموسم الرياضي الماضي.

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