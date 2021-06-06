الامارات | خالد بطي: جيلنا لا ينقصه شيء للتأهل إلى المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بطي: جيلنا لا ينقصه شيء للتأهل إلى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، قدرة اللاعبين الموجودين حالياً في قائمة المنتخب الوطني على تحقيق المجد للكرة الإماراتية من خلال تمثيل الدولة بأفضل طريقة في التصفيات الحالية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والحصول على بطاقة التأهل للمونديال، وإعادة الكرة الإماراتية للمحفل القاري بعد انتظار دام 32 عاماً منذ آخر ظهور مع جيل 90 الذي شارك في مونديال إيطاليا.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كل أبناء الجيل الحالي لا ينقصهم أي شيء لمساعدة المنتخب على التأهل للمونديال، كل لاعب هو رهن إشارة المدرب بيرت فان مارفيك، الجميع هنا في خدمة الأبيض، والقرار الأخير يعود للمدرب في الاختيارات، لكني متأكد من أن أي لاعب من الذين لم يشملهم الاختيار للقائمة الحالية هو رهن إشارة المنتخب».

وأكد خالد بطي أن لاعبي الأبيض كانوا أسوداً داخل الملعب في مباراة ماليزيا وقدموا مستوى راقياً.

وأضاف: «كل اللاعبين الذين لم يشملهم الاختيار مثلي هم مشجعون حالياً، أتحدث حالياً بصفتي مشجعاً للمنتخب، نحن سعداء بما قدمه (الأبيض) في المباراة الماضية، وهذا يمنح اللاعبين حافزاً في المباراة المقبلة أمام تايلاند مساء غد، لتقديم الأداء ذاتها أو أفضل منه من أجل الحصول على النقاط كاملة وتعزيز الموقف».

وحول مستقبله مع فريق الظفرة، قال خالد بطي: «حتى اللحظة لم تتضح الصورة ولكن الإدارة في النادي تعمل على التفاصيل الصغيرة والكبيرة في هذا الملف، وأنا على ثقة بأن الأمور ستكون طيبة أخيراً».

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