الامارات | بريطانيا: لا معاملة خاصة للمشجعين في «يورو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لا معاملة خاصة للمشجعين في «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول إنه ليس لدى الحكومة البريطانية أي خطط لتخفيف قيود الحجر الصحي لفيروس «كورونا» على المشجعين الأجانب في الأدوار الاقصائية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، ولن تمنحهم معاملة خاصة.

وقال مدير البطولة، مارتين كالين، لوكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه. ميديا»: «إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والحكومة كانت تسير في اتجاه السماح لحضور الأجانب المباريات المهمة من دون الحاجة إلى الخضوع لفترة طويلة من الحجر الصحي».

لكن متحدثاً باسم الحكومة قال إن «حاملي التذاكر الأجانب سيتمكنون من مشاهدة البطولة التي تقام في ويمبلي، لكنهم سيخضعون لقيود ومتطلبات السفر في إنجلترا، ولا نية لمنحهم معاملة خاصة».

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