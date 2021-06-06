الامارات | منتخب الرماية يحصد 6 ميداليات في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرماية يحصد 6 ميداليات في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر منتخب الرماية بست ميداليات ملونة، بينها أربع ميداليات ذهبية وفضيتان، في البطولة العربية للرماية المقامة حالياً في مصر. وظفر البطل سيف خليفة بن فطيس بميداليتين في بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، حيث فاز بذهبية البطولة العربية «الرئيسة» وبطولة الجائزة الكبرى. وكانت الذهبية الأولى من نصيب الواعد إبراهيم خليل إبراهيم، في البندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار فئة الناشين والذهبية الثانية، حققها محمد كامل في المسدس 10 أمتار فئة الناشئين، أما الميدالية الفضية الأولى فقد حققها منتخب الناشئين في رماية المسدس 10 أمتار، وضم الفريق محمد كامل وخليفة سيف وعبدالله عبيد، كما حقق الناشئ سلطان صالح فضية الـ10 أمتار.

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