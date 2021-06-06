الامارات | الأبيض يعود إلى التدريبات بعد الاستشفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يعود إلى التدريبات بعد الاستشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى التدريبات بعد حصة استشفائية شارك فيها اللاعبون، أول من أمس، عقب مباراة ماليزيا التي حقق فيها الأبيض فوزاً كبيراً برباعية نظيفة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم الإمارات وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

وسريعاً طوى اللاعبون أوراق مباراة ماليزيا، ودخلوا مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك في أجواء لقاء تايلاند المهم غداً على استاد زعبيل بنادي الوصل، بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن صدارة المجوعة والتأهل مباشرة دون حسابات إلى المرحلة الثانية الحاسمة من التصفيات.

ويحتل المنتخب المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط بالتساوي مع تايلاند وماليزيا ولكل منهما تسع نقاط، بينما يتفوق «الأبيض» عليهم بفارق الأهداف.

وقام الجهاز الفني للمنتخب بعقد جلسة اعتيادية لتحليل أداء المنتخب أمام ماليزيا لدراسة الإيجابيات والسلبيات، وتحليل الأداء من أجل مواصلة النجاح، وعلاج بعض سلبيات إهدار الفرص السهلة في الشوط الأول.

كما اطلع الجهاز الفني على مباراة تايلاند واندونيسيا في التصفيات بالمجموعة نفسها وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، لمعرفة مفاتيح لعب وعناصر قوة وضعف الفريق التايلاندي.

من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخب محمد عبيد حماد، أن اللاعبين بحالة بدنية وفنية جيدة، وأن التركيز في أعلى مستوياته، كما أن الحالة المعنوية عالية لدى الجميع، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي مباراة تايلاند، والسعي للفوز فيها وانتزاع النقاط الثلاث من أجل مواصلة الزحف بثبات نحو صدارة المجموعة السابعة.

وقال حماد: «تسود حالة من التفاؤل الكبير أجواء المنتخب، ويقترن هذا التفاؤل ببعض الحذر المطلوب لأن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة والمنافسة، ولابد أن نمنحه ما يستحق من احترام حتى نحقق هدفنا من اللقاء، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا، الذين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق طموحاتهم الذاتية وطموحات جمهورهم».

من جانبه أكد لاعب خط وسط المنتخب عبدالله رمضان، أن الفوز الكبير على ماليزيا أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين، خصوصاً أنه رفع المنتخب إلى المركز الثاني، وأنه وكل زملائه عازمون على مواصلة مسيرة الانتصارات من خلال تقديم أفضل مستوى، ولاسيما أن أول مباراة دائماً في التصفيات المجمعة تكون مهمة، وتوفر الحافز والدافع للفريق من أجل الاستمرار في تقديم النتائج الإيجابية، والوصول إلى الهدف المنشود.

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