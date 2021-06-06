الامارات | اتحاد الكرة يوفر فحوص «PCR» مجانية لجماهير المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوفر فحوص «PCR» مجانية لجماهير المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية عن توفيره فحوص «PCR» مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب تايلاند يوم غدٍ باستاد زعبيل، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وستجرى الفحوص اليوم الأحد في مقر كرة القدم بمنطقة الخوانيج بدبي، ومقر اتحاد الكرة في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي من الساعة 4 إلى 7 مساء.

وقال بيان صحافي: «يتعين على الجماهير الراغبة في إجراء الفحوص المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية». وكان اتحاد الكرة أعلن عن توافر تذاكر المباراة عبر الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم ليست» تيسيراً على الجماهير الراغبة في حضور مباريات الأبيض وبقية المنتخبات في المجموعة، وأنه بإمكان الجماهير حجز مقاعدهم الكترونياً بكل سهولة.

وكانت جماهير الأبيض قد حضرت بشكل فعال في مباراة ماليزيا والتزمت بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة سواء قبل المباراة أو خلالها، أو في طريقة الخروج بعد المباراة.

من جانبها أطلقت رابطة مشجعي المنتخب دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجماهير لحضور مباراة الأبيض أمام تايلاند.

وقال عضو رابطة مشجعي المنتخب الوطني، محمد راشد، إن تلك الدعوة جاءت بعدما لاحظنا أن أعداد الجماهير التي حضرت مباراة ماليزيا لم تبلغ النسبة الرسمية التي قررها اتحاد الكرة، وكان الحضور أقل مما كنا نتوقع.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «سنشرح في تلك الدعوات التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لتسهيل تواجد الجماهير في المدرجات والتي لاحظنا تقديمها في مباراة ماليزيا لتبديد المخاوف التي قد تكون موجودة لدى البعض من مشجعي المنتخب للتواجد في المدرجات».

وسمحت الجهات المختصة للجماهير بالحضور بنسبة 30% من المدرجات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلب توفير فحص سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة، والالتزام بارتداء الكمامة مع توفير المسافات البينية لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأكمل «أستطيع القول إن حضورنا في مباراة ماليزيا جرى بسهولة تامة وكان هناك متطوعون تواجدوا في ساحة استاد الوصل لتسهيل انتقال الجمهور للمدرجات».

وأردف: «أود توجيه الشكر لاتحاد الكرة الذي سهل مهمة عمل رابطة مشجعي المنتخب من حيث توفير الأعلام والوشاحات لإكمال المظهر الحضاري للجماهير في المدرجات إلى جانب اصطحاب أدوات التشجيع، ما ينقصنا فقط أن تتزايد أعداد المشجعين لتوفير المزيد من الدعم للاعبي المنتخب الذين أسعدونا في مباراة ماليزيا سواء بالأداء المميز أو بالنتيجة الكبيرة التي حققوها».

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