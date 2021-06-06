الامارات | رقم تاريخي مميز لإيطاليا قبل انطلاق كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخي مميز لإيطاليا قبل انطلاق كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت إيطاليا تحضيراتها لنهائيات كأس أوروبا، التي تنطلق الجمعة المقبل، بأفضل طريقة من خلال الفوز الكبير على ضيفتها تشيكيا 4-صفر، أول من أمس، في مباراة ودية أقيمت في بولونيا. وسجل «الآزوري» رقماً تاريخياً مميزاً، كونه الفوز الثامن على التوالي دون تلقي أي هدف، كما أنه خاض آخر 27 مباراة دون خسارة (فاز في 22 وتعادل في خمس). وتدين إيطاليا بفوزها الثامن على التوالي إلى تشيرو إيموبيلي (23) ونيكولا باريلا (42) ولورنزو إنسينيي (66) ودومينيكو بيراردي (73) الذين سجلوا الأهداف الأربعة. وتبحث إيطاليا عن استعادة موقعها بين عظماء المستديرة وتعويض إخفاقها الكبير بعدم التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

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