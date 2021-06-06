الامارات | صافرات استهجان ضد رونالدو وموراتا في ودية إسبانيا والبرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات استهجان ضد رونالدو وموراتا في ودية إسبانيا والبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بوجود زميله ألفارو موراتا في الجانب الآخر، بالخروج بتعادل ودي سلبي بين البرتغال ومضيفه الإسباني، ضمن استعداداتهما لكأس أوروبا، وذلك في أمسية إطلاق البلدين حملتهما المشتركة لاستضافة مونديال 2030.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المباراة شهدت صافرات استهجان ضد رونالدو، وكذلك موراتا، خلال الإحماء وعند كل كرة يمسكها أحدهما في المباراة. وأشارت إلى أن الصافرات جاءت غالباً من جمهور أتلتيكو مدريد، كون المباراة أقيمت في ملعب النادي «واندا ميتروبوليتانو»، ولطالما عذب رونالدو دفاع أتلتيكو مع الريال، وكذلك مع اليوفي، الامر نفسه بالنسبة لموراتا الذي يعتبره جمهور أتلتيكو مدريد خائناً للفريق، بعدما فضّل الانتقال إلى اليوفي. وتلعب البرتغال في المجموعة السادسة مع فرنسا وألمانيا والمجر، بينما إسبانيا في الخامسة مع السويد وبولندا وسلوفاكيا.

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