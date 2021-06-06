اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

النمسا - سلوفاكيا 19:30

إنجلترا - رومانيا 20:00

الدانمارك - البوسنة 20:00

هولندا - جورجيا 20:00

بلجيكا - كرواتيا 22:45

الجزائر - مالي 23:45

الدوري البرازيلي

فورتاليزا - إنترناسيونال 23:00

مينيرو - كورنثيانز 23:00

بالميراس - شابيكوينسي 01:15

كأس أوروبا «تحت 21»

ألمانيا - البرتغال 23:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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