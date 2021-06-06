الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
النمسا - سلوفاكيا 19:30
إنجلترا - رومانيا 20:00
الدانمارك - البوسنة 20:00
هولندا - جورجيا 20:00
بلجيكا - كرواتيا 22:45
الجزائر - مالي 23:45
الدوري البرازيلي
فورتاليزا - إنترناسيونال 23:00
مينيرو - كورنثيانز 23:00
بالميراس - شابيكوينسي 01:15
كأس أوروبا «تحت 21»
ألمانيا - البرتغال 23:00
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