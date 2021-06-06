الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

ذكرت صحيفة «بولا في أي بي» البرازيلية، أن المدرب البرتغالي أبيل فيريرا تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن مدرب بالميراس البرازيلي لديه عرض آخر من فنربغشه التركي.

إحراج

رئيس نادٍ في دوري الدرجة الأولى يرمي الكرة في ملعب مدرب الفريق، بالرد على الاستفسارات والأسئلة التي لا يريد الرد عليها بنفسه والمتعلقة بالتعاقدات لتفادي الإحراج.

اعتزال

أعلن لاعب فريق بني ياس السابق، الأسترالي مارك ميليغان، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي المقرر الشهر المقبل، على أن ينضم للجهاز الفني لفريق ماكارثر الموسم المقبل، وكان ميليغان قضى مواسم رائعة مع بني ياس.

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