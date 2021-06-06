الامارات | خميس: التركيز أول مفاتيح الفوز على تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن خميس: التركيز أول مفاتيح الفوز على تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الجناح الأيسر للمنتخب الوطني محمود خميس، أن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة، وأن كرة القدم بشكل عام تتطور في شرق آسيا، مشيراً إلى أن مباراة الأبيض وتايلاند غداً ستكون مختلفة كثيراً عن مباراة ماليزيا، خصوصاً في ظل تساوي النقاط بين الإمارات وتايلاند ورغبة الفريقين في تحقيق الفوز. وشدد على ضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة باعتباره أول مفاتيح الفوز، وتكامل الأدوار في الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من تحقيق الهدف.

وقال خميس: «شعارنا من البداية أن نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي بطولة، وبالتالي فإن الفوز في كل المواجهات هو هدفنا الأساسي لاحتلال صدارة المجموعة، وبرنامج الاستعداد كان مثالياً تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك».

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