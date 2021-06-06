الامارات | لبنان يحقق النقطة الـ 10 في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحقق النقطة الـ 10 في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد منتخب لبنان لكرة القدم لبضع ساعات أمس بصدارة المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين، بعد فوزه على سريلانكا 3/‏‏2، على استاد مدينة جويانغ في كوريا الجنوبية، قبل أن تستعيد كوريا الصدارة بعد ذلك بالفوز على تركمنستان، حيث تساوى المنتخبان في النقاط العشر، مع فارق المواجهات المباشرة لصالح الكوريين الجنوبيين.

وسجل أهداف منتخب لبنان جوان العمري في الدقيقتين 11 والأخيرة من الشوط الأول، ومحمد قدوح في الدقيقة 17، فيما أحرز هدفي سريلانكا أحمد وسيم رازق في الدقيقتين التاسعة و63 من ركلة جزاء.

وفي ترتيب المجموعة ظلت تركمانستان بنقاطها الست، ولا شيء لسريلانكا. بينما كوريا الشمالية أعلنت انسحابها في وقت سابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news