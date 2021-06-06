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حادث سير لـ«زيادة» نجم منتخب الفروسية في سويسرا (صورة)

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد طاهر زيادة نجم منتخب الفروسية لحادث سير كبير اليوم السبت، على هامش تواجده مع المنتخب للمشاركة في الجائزة الكبرى هناك والتي فاز بطلنا نائل نصار بلقب الفردي بها أمس.

وسارع السفير المصري في سويسرا وائل جاد، والقنصل محمود فيصل، على التواجد مع الفارس بصحبة المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد رغم الإجازة، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان على سلامته بعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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