شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير لـ«زيادة» نجم منتخب الفروسية في سويسرا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد طاهر زيادة نجم منتخب الفروسية لحادث سير كبير اليوم السبت، على هامش تواجده مع المنتخب للمشاركة في الجائزة الكبرى هناك والتي فاز بطلنا نائل نصار بلقب الفردي بها أمس.

وسارع السفير المصري في سويسرا وائل جاد، والقنصل محمود فيصل، على التواجد مع الفارس بصحبة المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد رغم الإجازة، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان على سلامته بعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة.