شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: هناك صفقات تبادلية بين الأهلي والزمالك بفترة الانتقالات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن عقد صفقة تبادلية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «سيكون هناك تعاون بين ناديي الأهلي والزمالك، في ملف الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مضيفًا: «سيكون هناك جلسة قريبة بين مسئولي الناديين لعقد صفقة تبادلية».

وأضاف: «التعاون بين الأهلي والزمالك في ملف الصفقات، سيساعد في تخفيض أسعار اللاعبين، خلال الفترة المقبلة».

يُذكر أن سيف زاهر، أكد خلال الأيام الماضية أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى إعجابه بمصطفى فتحي، جناح نادي الزمالك والمعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري، مطالبًا بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.