شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير لزيادة نجم منتخب الفروسية في سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد طاهر زيادة، نجم منتخب الفروسية، لحادث سير اليوم، على هامش تواجده مع المنتخب للمشاركة في الجائزة الكبرى هناك، والتي فاز بطلنا نائل نصار بلقب الفردي بها أمس.

سارع السفير المصري في سويسرا وائل جاد والقنصل محمود فيصل، على التواجد مع الفارس بصحبة المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد، رغم الإجازة، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان على سلامته، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى سياق متصل، حقق نايل نصار فارس منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن المقامة بسويسرا، بمشاركة اللاعبين المصنفين دوليا، وأقيمت البطولة بمشاركة أفضل الفرسان في العالم، أبرزهم دول سويسرا وهولندا وإنجلترا وألمانيا والسويد والبرازيل وإيطاليا والمكسيك .



محمد طاهر زيادة

بطولة الجائزة الكبرى سان جالن تصنف من بطولات الخمس نجوم بارتفاع 1.60، وهو ارتفاع المسابقات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

تفوق نايل نصار على فارس إنجلترا، الذي جاء في المركز الثاني وفارس ألمانيا في المركز الثالث.

تواجد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في سويسرا لحضور المنافسات.

وأكد المهندس هشام حطب أن فوز نائل نصار بالمركز الأول والميدالية الذهبية إنجاز كبير، ونتيجة مميزة للغاية تدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي نسعى فيها للمنافسة على ميدالية ولدينا طموحات كبيرة في الفترة القادمة.