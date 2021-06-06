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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير لزيادة نجم منتخب الفروسية في سويسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد طاهر زيادة، نجم منتخب الفروسية، لحادث سير اليوم، على هامش تواجده مع المنتخب للمشاركة في الجائزة الكبرى هناك، والتي فاز بطلنا نائل نصار بلقب الفردي بها أمس.
سارع السفير المصري في سويسرا وائل جاد والقنصل محمود فيصل، على التواجد مع الفارس بصحبة المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد، رغم الإجازة، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان على سلامته، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وفى سياق متصل، حقق نايل نصار فارس منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن المقامة بسويسرا، بمشاركة اللاعبين المصنفين دوليا، وأقيمت البطولة بمشاركة أفضل الفرسان في العالم، أبرزهم دول سويسرا وهولندا وإنجلترا وألمانيا والسويد والبرازيل وإيطاليا والمكسيك .
محمد طاهر زيادة
بطولة الجائزة الكبرى سان جالن تصنف من بطولات الخمس نجوم بارتفاع 1.60، وهو ارتفاع المسابقات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.
تفوق نايل نصار على فارس إنجلترا، الذي جاء في المركز الثاني وفارس ألمانيا في المركز الثالث.
تواجد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية في سويسرا لحضور المنافسات.
وأكد المهندس هشام حطب أن فوز نائل نصار بالمركز الأول والميدالية الذهبية إنجاز كبير، ونتيجة مميزة للغاية تدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي نسعى فيها للمنافسة على ميدالية ولدينا طموحات كبيرة في الفترة القادمة.