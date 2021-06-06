شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤجل تلقي لقاح كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء وحيد، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، أنه تم إرجاء تلقي اللاعبين للقاح الجرعة الأولى، من خلال وزارة الصحة، حيث أفاد المسئولون بالمجمع الطبي بالإسماعيلية بأن هناك فرقة طبية ستتوجه للنادي في أقرب وقت لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للفريق الاول

في سياق آخر واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة غزل المحلة منتصف يونيو الجارى، بالأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على الجوانب الخططية، أبرزها التسليم والتسلم، واللعب فى المساحات الضيقة بجانب الضغط على حامل الكرة.

كما تطرق لخوض مجموعة من الوحدات البدنية سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.