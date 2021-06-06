شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن وائل يتأهل لنهائي البطولة الأفريقية للتايكوندو بالنقطة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف عبد الرحمن وائل، لاعب منتخب التايكوندو، بطاقة التأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على بطل المغرب بالنقطة الذهبية، بعدما فاز على بطل تونس في دور الثمانية 4/1 في وزن تحت 68 كجم ببطولة أفريقيا للتايكوندو المقامة حاليا بالسنغال.

وانطلقت البطولة الأفريقية صباح اليوم بالعاصمة السنغالية داكار، ويشارك فيها منتخب مصر 15 لاعبا ولاعبة.

وتضم البعثة من اللاعبين كل عمر شراقى وزن تحت ٥٤ ومصطفى فرج تحت ٥٨ وأحمد وائل تحت ٦٣ وعبد الرحمن وائل تحت ٦٨ وعبد الرحمن خلف تحت ٧٤ وسيف عيسى تحت ٨٠ وأحمد الراوى وزن تحت ٨٧ وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن تحت ٤٦ ونور حسين تحت ٤٩ ومنة مدحت تحت ٥٣ واشرقت نبيل تحت ٥٧ وروان رفاعى تحت ٦٢ وهداية ملاك تحت ٦٧ وميسون إيهاب تحت ٧٣ وتقى شعبان فوق وزن ٧٣، ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي أوسكار مديرا فنيا، ومحمد مجدي واسامة السيد مدربين، والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو.