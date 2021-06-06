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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 6 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها، نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني، والأهلي يبحث مع سفير مصر فى تونس ترتيبات مباراة الترجي بدوري الأبطال.

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