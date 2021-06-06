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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 6 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها، نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني، والأهلي يبحث مع سفير مصر فى تونس ترتيبات مباراة الترجي بدوري الأبطال.

الأهلي يبحث مع سفير مصر فى تونس ترتيبات مباراة الترجي بدوري الأبطال

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نانسي طمان تهدي مصر أول ذهبية في كأس العالم للجمباز الفني.. صور

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إصابة محمود متولى بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن الأهلى 10 أيام

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الجونة يفاوض الزمالك لاتمام انتقال عمر السعيد بصفة نهائية الموسم المقبل

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إراحة طاهر من المنتخب الأولمبي 5 أيام وتجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية

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