شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز: عمر العربي سليم ويخوض نهائيات كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، جاهزية اللاعب عمر العربي، نجم المنتخب الوطني الأول، لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ قارة أفريقيا باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

وكان العربي قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني، واختل توازن اللاعب خلال استعراضه على جهاز المتوازي وأثناء نزوله عقب نهايته من حركته الفنية.

وتأهل "العربي" لنهائيات جهاز المتوازي، على الرغم من إصابته، بعد أن حقق 13.400 نقطة احتل بهم المركز السادس في التصفيات.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة باهتمام كبير من قِبَل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا وتحت أنظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية.