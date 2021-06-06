شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحصل على المركز الأول فى منافسات فرق الاسكيت بالبطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر المنتخب الكويتى على المراكز الأولى، خلال مشاركته فى منافسات البطولة العربية والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجارى، على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبى بالمعادى، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

ونجح الرامى منصور الرشيدى، لاعب المنتخب الكويت، فى احتلال المركز الأول برفقة سعود عبد الرحمن حبيب وعبد الله الطرقى، بينما جاء سعيد بن محسن المطيرى سعود بن حسن آل سعود وحاتم مرضى الشمرى، لاعبو المنتخب السعودى، فى المركز الثانى، وحصد لاعبو المنتخب القطرى على أحمد ومسعود العزبه وراشد العزبه على المركز الثالث، فيما وقع مصطفى حمدى ومحمد يحيى صفوت وعمر هشام لاعبو فريق الاسكيت فى المركز الرابع.

وشهد مراسم تسليم الجوائز اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، والأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي.

كما تم أيضا تكريم رؤساء الاتحادات العربية المشاركة بالبطولة، وكذلك اللجنة الفنية ولجنة الحكام.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات، وقد شهد انطلاق منافسات البطولة أعضاء مجلس إدارة النادى الدكتورة إيمان كريم، والأستاذ محمد شرف، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى، والعميد أحمد خيرى نائب المدير التنفيذى لشئون الرماية، واللواء محمد أبو السعود القائم بأعمال مدير فرع أكتوبر، والأستاذ أحمد بدران مدير ميادين الرماية بصيد أكتوبر.