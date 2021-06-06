شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستغل إجازة الأهلي في الاستجمام على شواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل محمد شريف، مهاجم الأهلي، الراحة السلبية التي حصل عليها فريقه في السفر إلى الغردقة؛ للاستجمام على شواطئ البحر الأحمر، وقضاء وقت ممتع قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقد وجد الجهاز الفنى للأهلى ضالته فى الناحية الهجومية فى محمد شريف، لتقديم الإضافة الهجومية للفريق الأحمر بعد تألقه فى الفترة الأخيرة واستحقاقه الحصول على فرصة المشاركة الأساسية، وتسجيله أهدافا مؤثرة للأهلى فى مختلف البطولات التى يخوضها النسور الحمر فى الموسم الحالى.

ورغم معاناة الأهلى من عقم تهديفى فى الخط الأمامى لفترات طويلة، إلا أنه عوض هذه الأزمة بعد استعادة محمد شريف من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضى، واستغلال الفرص التى حصل عليها مع النسور الحمر فى كسب ثقة الجميع من جهاز فنى ومحللين وجماهير، وفى أن يفرض نفسه ليكون المهاجم فى صفوف الأهلى متفوقا على باقى زملائه فى نفس المركز.

ويشبه محمد شريف فى أدائه وأسلوب لعبه عماد متعب أسطورة خط الهجوم الأحمر وأحد أبرز اللاعبين الذين تعاقبوا على قيادة هجوم الأهلى فى تاريخه، وبات امتدادا للقناص فى قيادة هجوم الأهلى؛ بسبب التشابه فى القدرات بين الثنائى عند استحواذه على الكرة والتصويب على المرمى، وهو ما دفع الجماهير الحمراء لتشبيهه بمتعب، وتُمنّى النفس فى أن يكون امتدادا طبيعيا للقناص فى قيادة هجوم الأهلى.