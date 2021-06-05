شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: اختبارات اختيار ناشئي الزمالك بمحافظة الغربية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة الغربية، غدا الأحد.

وأضاف يحيى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح يحيى أن الاختبارات ستجرى بمركز شباب سمنود، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الغربية تضم كلا من: هشام يكن مشرفا للجنة، وعامر صبري، وحسام أسامة، وأشرف يوسف، ومحمد جمال، ومنتصر الجدي كمدربين، ومحمد عبدالجواد مدرب حراس مرمي، ومجدي قاصد إداري.

واختتم يحيى تصريحاته قائلا إن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.