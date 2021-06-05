شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتابع محترفى الزمالك مع منتخبات بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة المنتخب التونسي الودية أمام الكونغو والتي انطلقت في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت.

ويسعى الجهاز الفني لمتابعة حالة فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري واشرف بن شرقى وحميد احداد، واتفق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع جهازه المعاون على إعداد تقرير شامل عن اللاعبين الدوليين في مبارياتهم مع منتخباتهم سواء فرجاني ساسي والجزيري، أو أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب وحميد أحداد مع منتخب المغرب للمحليين.