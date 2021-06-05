شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية يُبعد أوناجم عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف الوداد المغربي، حتى نهاية الموسم الجاري، في الاستمرار مع الفريق المغربي في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد أوناجم، يرفض العودة لنادي الزمالك، بعد انتهاء إعارته مع نادي الوداد في نهاية شهر يونيو الجاري، لرغبته في البقاء مع الفريق المغربي، أملاً في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال افريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل فريق الوداد إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 19 و26 يونيو المقبلين.

ويُقدم لاعب الزمالك مستوى مميز للغاية مع فريق الوداد منذ انضمامه له في يناير الماضي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حيث لعب 22 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 7 غيرها، الأمر الذي جعل الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يدرس عودته في نهاية الموسم الجاري.