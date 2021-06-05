شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس خوض مباريات ودية في فترة التوقف.. ويحدد موعد التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة عصرا، على أن ينطلق المران في الخامسة مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.