شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا يقود مران حراس الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا قادما من الخارج بعد حصوله على فترة راحة للسفر لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يتواجد أوليفيرا في تدريبات الزمالك غدا لقيادة تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي.

وقاد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق 2003 تدريبات حراس الفريق اليوم بسبب عدم وصول أوليفيرا.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.