شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بأبطال أفريقيا لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر مجلة الزمالك عددا خاصا غدا الأحد احتفالا بفوز فريق الزمالك لكرة السلة ببطولة إفريقيا التي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي برعاية nba لأول مرة.

وسيتم طرح العدد الخاص من المجلة صباح غد الأحد بمنافذ بيع وتوزيع الصحف بالقاهرة والمحافظات.

ويتضمن العدد تغطية شاملة لمشوار الزمالك في البطولة وكواليس الفوز باللقب الإفريقي لناد مصري لأول مرة خارج مصر، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الزمالك، والجهاز الفني، ولاعبي الفريق، وصور وكواليس استقبال بعثة الفريق في مطار القاهرة بعد عودتها من رواندا.