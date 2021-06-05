شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء جاهز لمباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي.

وتعافى علاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

كما شارك علاء في التدريبات التي يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.