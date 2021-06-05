شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي طمان: توقعت الفوز بذهبية كأس العالم للجمباز.. والإنجاز جاء بعد تعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت البطلة المصرية نانسي طمان، المتوجة بذهبية كأس العالم للجمباز الفني، المقامة على صالة استاد القاهرة الدولي، عن سعادتها بهذا الإنجاز الكبير، والذي جاء بعد تعب وعناء واجتهاد على مدار الشهور الماضية، والتجهيز لتحقيق الهدف المنشود.

وقالت نانسي طمان: «تعبت كثيرا في تلك البطولة، المنافسة كانت صعبة جدا، لم تكن منافسة سهلة على الإطلاق، واستمرت حتى الدقائق الأخيرة».

وعادت البطلة المصرية لتقول: «كنت أخطط للفوز بأحد الميداليات في تلك البطولة، اجتهدت كثيرا للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، والحمد لله وفقني سبحانه وتعالى وكافأني على تعبي بالميدالية الذهبية».

وأردفت: «هذا أول بطولة كأس عالم تقام في مصر، وسعادتي لا توصف كوني صاحبة اول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ مشاركات الآنسات على لعبة جهاز حصان القفز بكأس العالم، لا سيما وأن البطولة كانت قوية وتضم أبطال عالم من كل الدول».

وتوجهت نانسي طمان بالشكر إلى الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على المجهود الكبير الذي بذله لدعم اللعبوغ، وتحقيق إنجاز في كأس العالم، بالإضافة إلى تعبه الكبير في التنظيم الذي ظهر على أعلى مستوى، وأثبت قدرته على تنظيم بطولات عالمية في أي وقت.

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعبا ولاعبة من 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت في النهاية إلى تتويج نانسي طمان وعلي زهران بالميدالية الذهبية.