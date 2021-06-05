شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يصدم لاعبي المصري بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، التدخل لدى مجلس إدارة المصري، لتحفيض العقوبات الموقعة ضد اللاعبين.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، قرر توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى، وذلك بعد الخروج من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الخسارة أمام أسوان بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح.

وعلمت «المصري اليوم» أن على ماهر، رفض طلب بعض اللاعبين الكبار بالنادي المصري، بالتدخل لدى إدارة النادي من أجل تخفيض العقوبة الموقعة عليهم إلى 50 ألف جنبيه، وقام المدير الفني باعتماد العقوبات التي أقرها مجلس الإدارة.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 16 يونيو الجاري، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.