شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في بيان رسمي: لم نُصدر أي تعليق بشأن انتقالات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحادالمصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن تصريحات خرجت من مصدر باتحاد الكرة تفيد بأن فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك يحق له طلب البطاقة الدولية له عقب انتهاء عقده نهاية يونيو المقبل، وعدم استكمال الموسم مع الزمالك والمقرر انتهائه في أغسطس.

ونشر اتحاد الكرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تصريحا لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة جاء فيه: «أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يصدر عن الاتحاد أي تعليق عن انتقالات أي من اللاعبين، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم لا يصدر عنه مثل هذه التعليقات أو يعلن موقفًا له علاقة بذلك إلا خلال فترات القيد أو لدى التقدم إلى الاتحاد بأوراق رسمية في هذا الخصوص».

وأضاف رئيس الاتحاد المصري: «أي تعليقات تصدر عن الاتحاد في تلك التوقيتات يحكمها اللوائح الدولية الحاكمة لكل ما يتعلق بانتقالات اللاعبين».