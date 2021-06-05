شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يرحب بالانتقال إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، بالانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية، دخول مسؤولي بيراميدز، في مفاوضات مع عمرو جمال، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة في ظل تراجع مستوى الثنائي دودو الجباس والغاني جون أنطوي.

وأبلغ مهاجم الأهلي، عمرو بسيوني، مدير التعاقدات لبيراميدز، بموافقته على الانتقال لصفوف النادي السماوي، في الفترة المقبلة، حال عدم عودته للقلعة الحمراء.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ29 عامًا، استعاد جزء كبير من مستواه الفني هذا الموسم، حيث أحرز 10 أهداف وصنع 4 غيرها، في 23 مبراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.