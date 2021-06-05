شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك بعد انتهاء الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.