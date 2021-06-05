شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يخوض تدريبات إضافية بعد نهاية مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.